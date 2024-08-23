Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал европейские страны вмешаться и «положить конец» вторжению ВСУ на территорию Курской области. В беседе с ТАСС он выразил сожаление, что Европа недостаточно независима, чтобы добиться прекращения атаки на российский регион.

По словам Филиппо, необходимо положить конец бессмысленной и опасной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также счел «несомненным тот факт, что Киев для своих атак использует западное оружие».

«Это может еще больше усилить вовлеченность в конфликт стран, помогающих Украине, что представляет собой значительный риск», — предупредил Филиппо.

Лидер «Патриотов» выразил сожаление, что европейские государства проводят недостаточно самостоятельную политику, чтобы добиться прекращения атак ВСУ на Курскую область.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона в настоящее время действует режим ЧС федерального характера. Кроме того, там неоднократно объявлялась ракетная опасность. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои шли на территории Суджанского и Кореневского районов.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии.

Ранее на Западе сделали неутешительное заявление о войне России и НАТО.