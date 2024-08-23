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Премьер Грузии рассказал, когда депутаты партии Саакашвили лишатся мандатов

Премьер Кобахидзе: депутаты партии Саакашвили лишатся мандатов после ее запрета

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Nadja Wohlleben/Reuters

Премьер-министр Грузии и Ираклий Кобахидзе заявили, что депутаты оппозиционной партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» будут лишены своих мандатов после того, как политсила будет признана неконституционной. Его слова приводит ТАСС.

«Аннулировать мандаты может только Конституционный суд, согласно нашей конституции. Я думаю, что аннулирование мандатов было бы логичным продолжением запрета партии», — заявил Кобахидзе.

По его словам, представители «преступной партии» не должны пользоваться статусом членов грузинского парламента.

До этого стало известно, что правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» намерена объявить оппозиционную партию экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» неконституционной в случае сохранения большинства в парламенте на предстоящих в октябре выборах.

«Сразу же после получения конституционного большинства мы инициируем правовой процесс, в результате которого «Единое национальное движение» и все ее сателлиты или преемники будут объявлены неконституционными», — заявили в объединении.

Ранее премьер Грузии заявил, что гражданам придется сделать выбор между войной и миром.

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