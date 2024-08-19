Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Грузии заявил, что гражданам придется сделать выбор между войной и миром

Кобахидзе: выборы в грузинский парламент станут референдумом за войну или мир

close
100%
Global Look Press

Парламентские выборы, которые состоятся в Грузии в октябре 2024 года, станут «референдумом между войной и миром». Такое заявление сделал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

Глава правительства выразил уверенность, что в ходе голосования жителям страны предстоит сделать выбор между миром и войной. Кроме того, гражданам Грузии надо будет отдать предпочтение «пропаганде или традиционным ценностям».

«На самом деле выбор прост. Выбор необходимо сделать в пользу мира, морали и светлого будущего», — подчеркнул Кобахидзе, общаясь с журналистами.

Выборы в однопалатный парламент республики запланированы на 26 октября текущего года.

19 августа вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила, что Национальный фонд демократии США «финансирует антигосударственные проекты» на территории страны. По ее словам, Тбилиси намерен продолжить задавать «легитимные вопросы» о том, почему другие государства спонсируют исследования, которые не нужны для развития республики и угрожают ее внутренней стабильности.

Ранее в правительстве Грузии оценили возможность внешнего вмешательства в парламентские выборы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами