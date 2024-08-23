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Кулеба отказался от посреднических усилий Индии по конфликту на Украине

Кулеба: Киев не добивается посредничества Индии на возможных переговорах с РФ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не добивается от Нью-Дели посредничества на возможных переговорах с Россией на фоне визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в страну. Его слова приводит The New York Times.

В беседе с газетой Кулеба назвал визит индийского премьера дипломатическим прорывом для Украины. В то же время глава внешнеполитического ведомства отметил, что Киев не добивается от Индии посреднической роли на возможных переговорах с Москвой.

Ранее Bloomberg писал, что Нарендра Моди заявил, что будет передавать послания президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но вместе с тем исключил возможность посредничества в урегулировании украинского конфликта.

23 августа Индии Нарендра Моди прибыл с первым визитом на Украину с момента установления дипломатических отношений между странами в 1992 году. Детали программы визита Моди в Киев не раскрывают. По данным телеканала, визит продлится несколько часов.

Ранее в Британии напомнили о критике Зеленским Моди перед его визитом на Украину.

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