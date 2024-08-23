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В Британии напомнили о критике Зеленским Моди перед его визитом на Украину

Sky News напомнил о критике Зеленским Моди перед его визитом на Украину

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narendramodi/X (ранее Twitter)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посещает Украину с визитом спустя месяц после своей поездки в Россию, в ходе которой он был раскритикован Владимиром Зеленским, назвавшим ее «огромным разочарованием и сокрушительным ударом по мирным усилиям». Об этом пишет Sky News.

«Визит в пятницу состоится после резкой критики по поводу объятий между г-ном Моди и президентом Путиным в прошлом месяце», — пишет Sky News.

В частности, напоминает телеканал, во время визита Нарендры Моди в Россию украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал в соцсети запись, где назвал такое развитие событий «огромным разочарованием и сокрушительным ударом по мирным усилиям».

Авторы материала считают, что визит Моди на Украину является деликатным актом балансирования, демонстрирующим Западу, что Нью-Дели занимает нейтральную позицию в конфликте на Украине. Как пишет Sky News, не следует ожидать многого от встречи двух лидеров, однако приезд Моди в Киев через месяц после поездки в Москву «делает его значимым».

До этого премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с первым визитом на Украину с момента установления дипломатических отношений между странами в 1992 году. Детали программы визита Моди в Киев не раскрывают. По данным телеканала, визит продлится несколько часов.

Ранее премьер Польши заявил позицию Моди по конфликту на Украине.

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