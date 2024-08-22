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В Госдуме предупредили Финляндию о последствиях размещения сил НАТО у границ с РФ

Депутат Чепа: Москва расценивает как угрозу появление бригады НАТО у границы РФ

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Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия будет рассматривать как угрозу появление бронетанковой группы НАТО в Финляндии. Его слова приводит «Лента.Ru».

Чепа заявил, что после вступления в Североатлантический альянс Финляндия значительно увеличила траты на вооружение, что обязательно скажется на экономике страны. Кроме того, такое развитие событий приведет к росту напряженности в отношениях Москвы и Хельсинки, указал парламентарий.

До этого стало известно, что НАТО планирует развернуть бронетанковую бригаду численностью до пяти тысяч военнослужащих неподалеку от границы с Россией в финском городе Миккели.

В связи с этим глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что это связано с агрессивной позицией президента Александра Стубба к Москве, который в точности повторяет политику США.

По его словам, подобная политика ведет к снижению уровня жизни, безопасности, доходов от торговли и ухудшению платежного баланса Финляндии.

Ранее в Норвегии заявили, что НАТО провоцирует начало третьей мировой.

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