Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Норвегии заявили, что НАТО провоцирует начало третьей мировой

Профессор Дизен: НАТО провоцирует третью мировую, помогая ВСУ под Курском

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Помогая украинским войскам в ходе вторжения в Курскую область, НАТО провоцирует начало третьей мировой войны, считает норвежский профессор Гленн Дизен. Об этом ученый заявил в эфире YouTube-канала Syriana Analysis.

«Мы видим, что продолжается постепенная эскалация, и это прямо продемонстрировал (президент Украины Владимир) Зеленский», — сказал эксперт.

Дизен также отметил, что в ФРГ и Великобритании задумались о том, чтобы поставить еще больше оружия Украине на фоне атаки на Курскую область.

Утром 6 августа военные Вооруженных сил Украины пересекли границу и попытались зайти вглубь региона. Спустя два дня министерство обороны РФ сообщило, что сражения идут в Кореневском и Суджанском районах. Президент России Владимир Путин пообещал достойный ответ Украине за нападение на приграничный регион.

Ранее сообщалось, что российский самолет Су-34 ночью сбросил на позиции ВСУ в Курской области бомбы ФАБ-500.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами