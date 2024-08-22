Премьер Польши раскрыл позицию Моди по конфликту на Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его индийский коллега Нарендра Моди выразил готовность содействовать в мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с Моди во время его визита в Варшаву, сообщает TVP Info.

«Господин премьер [Моди] подтвердил возможность своего личного содействия мирному, справедливому и быстрому окончанию [конфликта на Украине]», — заявил Туск.

До этого премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с индийской диаспорой во время своего визита в Польшу сообщил, что его страна выступает за мир в Европе. Он также отметил, что Индия стремится поддерживать связь со всеми.

Моди прибыл в Польшу, где должна пройти его встреча с премьером Дональдом Туском. А 23 августа он планирует поехать на Украину. Bloomberg до этого писал, что индийский премьер не хочет быть посредником в урегулировании украинского конфликта, но при этом готов передавать сообщения между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. В начале августа Моди посещал с официальным визитом Москву.

Ранее в США раскрыли неожиданную цель предстоящего визита Моди на Украину.