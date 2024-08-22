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В США раскрыли неожиданную цель визита Моди на Украину

AP: визит Моди на Украину должен показать его нейтральную позицию по конфликту

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AP

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди на Украину является попыткой продемонстрировать нейтральную позицию Нью-Дели в конфликте Москвы и Киева и сохранить баланс во внешней политике. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на экспертов.

По словам эксперта по стратегическим вопросам и бывшего дипломата К. С. Сингха, визит Моди на Украину станет попыткой «сбалансировать ситуацию» после того, как на Западе начали считать, что Нью-Дели склоняется к поддержке России.

«Визит Моди призван в некоторой степени продемонстрировать, что стратегической ориентацией Нью-Дели остается неприсоединение, и, таким образом, сохранить баланс во внешней политике», — заявил в свою очередь Дерек Гроссман, аналитик по Индо-Тихоокеанскому региону.

Несмотря на это, эксперты считают, что Индия продолжит поддерживать более тесные связи с Россией и визит Моди на Украину этого не изменит.

До этого премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с индийской диаспорой во время своего визита в Польшу сообщил, что его страна выступает за мир в Европе. Он также отметил, что Индия стремится поддерживать связь со всеми.

Ранее в Совфеде отреагировали на предстоящий визит премьера Индии на Украину.

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