Американские чиновники запереживали за ВСУ под Курском

Американские чиновники переживают за Вооруженные силы Украины (ВСУ) и их линии снабжения из-за атаки на территорию Курской области. Об этом сообщает телеканал NBC.

Неназванные собеседники телеканала указали на риск того, что пути снабжения Украины могут оказаться перегруженными, так как необходимо поддерживать войска на территории российского региона и одновременно отражать наступление ВС РФ на востоке страны.

Это «вызывает беспокойство», уточнили источники NBC. Кроме того, цели операции ВСУ в Курской области до сих пор остаются неясными, посетовали в США.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в США указали на риск для Зеленского из-за атаки на Курскую область.