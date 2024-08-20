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В США указали на риск для Зеленского из-за атаки на Курскую область

RS: атакой в Курской области Зеленский рискует поставками дальнобойного оружия

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рискует остаться без поставок американского дальнобойного оружия из-за вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом пишет Responsible Statecraft.

В материале отмечается, что если Украина действительно вторглась в российский регион без согласия США, как заявляют в Белом доме, то этот инцидент может укрепить позиции тех, кто выступает против поставок оружия «Зеленскому, склонному к безрассудству».

Авторы считают, что атака ВСУ в Курской области могла бы изменить развитие конфликта, если бы Россия отвлекла значительное количество войск с линии боевого соприкосновения или если бы украинская армия захватила стратегические объекты в регионе. Однако такое развитие событий не представляется вероятным, констатировал RS.

12 августа стало известно, что США и Украина ведут «приватные» переговоры о возможности использовать баллистические ракеты ATACMS для ударов по военным базам на территории РФ. При этом в Вашингтоне отметили, что не планируют пересматривать свою политику в отношении использования дальнобойного оружия для атак вглубь РФ.

Ранее стали известны пожелания Вашингтона по использованию ВСУ ракет ATACMS.

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