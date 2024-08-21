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Глава «Ростеха» предупредил о риске начала мировой войны

Глава «Ростеха» Чемезов: действия Запада могут привести к мировой войне

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Михаил Фомичев/РИА «Новости»

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предупредил о риске начала мировой войны из-за действий США и их союзников. Соответствующее заявление он сделал в интервью агентству Reuters.

По словам главы «Ростеха», спустя более двух лет после начала специальной военной операции (СВО) Россия чувствует себя уверенно и имеет достаточно оружия. Он подчеркнул, что этот конфликт является противостоянием РФ и Запада.

Как считает Чемезов, Соединенные Штаты и дальше будут оказывать Украине военную помощь, поскольку «американцам выгодна война, которую они ведут чужими руками». Кроме того, Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по российской территории, отметил он.

«Чем дальше, тем больше риск, что мир будет втянут в глобальный конфликт. Выглядит странным, но западные страны словно не понимают, чем это чревато для них самих», — сказал глава госкорпорации.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не начинала войну на Украине в рамках спецоперации.

По его словам, на Западе постоянно обвиняют Российскую Федерацию в том, что она начала военные действия на Украине и является агрессором. Как подчеркнул лидер РФ, «это киевский режим, после того, как жители части Украины в соответствии с международным правом объявили о своей независимости, начал боевые действия и продолжает их».

Ранее в Госдепе назвали сроки СВО.

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