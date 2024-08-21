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Чемезов предупредил США, чем чреваты поставки оружия Украине

Глава «Ростеха» Чемезов: Россия чувствует себя уверенно на третий год СВО

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Михаил Фомичев/РИА «Новости»

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Соединенные Штаты занимаются разжиганием конфликта на Украине путем поставок оружия и разрешением наносить удары по территории России. В комментарии для Reuters он предупредил об опасности такого развития событий.

«Чем дальше, тем больше риск того, что мир будет втянут в глобальный конфликт. Это выглядит странно, но западные страны, похоже, не понимают, насколько это для них чревато», — заявил Чемезов.

Он подчеркнул, что в условиях, когда США провоцируют войну, Россия должна быть готовой. На третий год спецоперации Москва чувствует себя уверенно, указал глава «Ростеха».

Ранее глава комитета по разведке американского сената Марк Уорнер в кулуарах съезда Демпартии заявил, что президенту США Джо Байдену необходимо разрешить Киеву использовать американское оружие для ударов по РФ сверх установленного Вашингтоном лимита.

До этого стало известно, что США и Украина ведут «приватные» переговоры о возможности использовать баллистические ракеты ATACMS для ударов по военным базам на территории РФ.

Ранее в США сделали неутешительное заявление о военной промышленности Запада.

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