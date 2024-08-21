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В США сделали неутешительное заявление о военной промышленности Запада

Офицер Дэвис: страны Запада никогда не сравнятся с Россией в возможностях ВПК

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Михаил Киреев/РИА «Новости»

Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что страны Запада никогда не смогут сравняться с Россией в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК). Такую точку зрения он высказал на странице в соцсети Х.

По его словам, совокупный потенциал Запада никогда не сравняется с Россией в возможностях производить оружие и боеприпасы. Западу не удастся превзойти российские показатели, считает эксперт.

Дэвис указал, что союзники Украины, продолжая поддерживать Киев, лишь обрекают на страдания еще больше людей. Игнорировать такое развитие событий аморально, подчеркнул офицер.

До этого Владимир Путин в ходе совещания с руководством предприятий российского военно-промышленного комплекса заявлял, что большинство оборонных предприятий в России успевают вовремя выполнять гособоронзаказ (ГОЗ). Среди приоритетных направлений ВПК глава государства перечислил беспилотные, авиационные и наземные комплексы, высокоточные средства поражения, средства РЭБ, а также системы контрбатарейной борьбы.

Ранее в России рассказали о заработках западных компаний на украинском конфликте.

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