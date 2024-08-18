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В России рассказали о заработках западных компаний на украинском конфликте

РИА: ВПК Запада заработал миллиарды долларов на фоне украинского конфликта

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Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

Конфликт на Украине стал «золотой жилой» для западного военно-промышленного комплекса (ВПК), стимулируя его развитие. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты напомнили, как недавно в чешском парламенте обратили внимание, что при закупках боеприпасов переплатили $61 миллион. По итогу ВСУ получили на 20 тысяч снарядов меньше, чем должны были.

Аналитики, опрошенные агентством, считают, что ВПК больше ориентирован на финансовую выгоду, а не на реальный результат. Поэтому американская армия и другие покупатели на Западе получают вооружение с опозданием и превышением расходов на большие суммы.

Поддержка Киева обеспечивает финансирование более сотни линий военного производства в тридцати американских штатах, отмечает РИА Новости. Основную выгоду от конфликта на Украине обрели: Lockheed Martin (доход в 2023 году — $67,6 миллиарда), Northrop Grumman (39,3), RTX (68,9), Boeing (77,8) и General Dynamics (42,3).

До этого депутат Европарламента Мик Уоллес заявили, что Запад развивает свой ВПК ценой жизни украинцев. По его словам, ЕС совершенно не беспокоят сотни тысяч украинцев рабочего класса, которых Украины теряет в этом «глупом прокси-конфликте США и НАТО».

Ранее стало известно о планах Боснии и Герцеговины наладить военное сотрудничество с Киевом.

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Операция на Украине
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