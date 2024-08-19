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Стали известны подробности о визите премьера Индии Моди на Украину

Офис президента Украины: Зеленский и Моди обсудят двустороннее сотрудничество

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narendramodi/X (ранее Twitter)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале офиса украинского лидера.

В заявлении отмечается, что 23 августа глава индийского правительства прибудет в Киев. Он посетит Украину впервые за всю историю двусторонних отношений, подчеркивается в публикации.

По информации офиса Зеленского, основной темой переговоров станет сотрудничество Киева и Нью-Дели.

«Также ожидается подписание ряда документов», — говорится в сообщении.

В то же время в офисе украинского лидера добавили, что 23 августа жители страны будут отмечать День государственного флага.

До этого предстоящую поездку премьер-министра Индии на Украину прокомментировал заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов. Он не исключил, что во время визита Моди поднимет вопросы, связанные с урегулированием конфликта между Москвой и Киевом.

Как сказал парламентарий, Нью-Дели и любые другие страны мира имеют право предлагать варианты завершения боевых действий. Однако из-за нападения на Курскую область российское руководство может говорить с Украиной только о ее капитуляции.

Ранее в министерстве иностранных дел Индии заявили о желании участвовать в урегулировании украинского кризиса.

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