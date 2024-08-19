Стало известно меню на приеме в честь Путина в Баку

«Кутабы», «Ляванги» из баклажанов, козленка в тандыре и жареную речную форель с картофелем подали на государственном приеме от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева в честь российского лидера Владимира Путина во дворце «Гюлистан» в Баку. Об этом сообщает РИА Новости.

Также в меню присутствовала черная икра, салат из жареных баклажанов, жареная «дюшбара»,традиционный холодный суп «айранаши», долма из листьев фисташкового дерева и виноградных листьев, национальные сладости.

В качестве напитков участникам приема предложены вина Meysari Makhmari урожая 2020 года и Savalan Sauvignon Blanc 2022-го.

18 августа Путин прибыл в Баку с государственным визитом. 19 августа в резиденции «Загульба» в 40 км от столицы Азербайджана прошли переговоры президентов двух стран в узком составе.

В начале переговоров российский лидер поблагодарил Алиева за приглашение в Баку и сказал, что они давно договаривались о визите. Также он заявил, что российская сторона «благодарна Азербайджану за внимание к русскому языку» в стране.

Алиев сообщил, что обсудил с главой российского государства двусторонние и региональные вопросы.

Ранее Путин заявил, что в Баку планируется открыть Российско-азербайджанский университет.