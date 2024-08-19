Министр иностранных дел России Лавров назвал позором заявление Германии о том, что ответственность за присутствие немецких танков на территории РФ несет Украина. Об этом он заявил для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент его комментария опубликовал ее ведущий Павел Зарубин.

«Позорно, я считаю. Говорит в известной степени о растущем отчаянии Запада неспособностью Зеленского выполнить определенную его миссию», — заявил дипломат.

17 августа министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что правительство Германии не считает переданные Украине танки и прочее вооружение немецким оружием.

До этого глава комитета бундестага по обороне Маркус Фабер заявил, что проблем с тем, что ВСУ могут использовать переданное Германией Украине вооружение на территории России, нет.

8 августа немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что нападение ВСУ на Курскую область не изменит ход украинского конфликта, поскольку Россия продолжает добиваться медленного, но стабильного успеха на нескольких участках фронта.

Ранее Лавров заявил, что Украина не напала бы на Курскую область без разрешения США.