Больше половины россиян следят за выборами в США

Доля следящих за выборами в США россиян за месяц снизилась с 63 до 55%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Ядро внимательных наблюдателей за последний месяц не изменилось — в нем остались 11% россиян. При этом доля следящих за выборами в США время от времени снизилась с 51 до 44%. Отмечается, что летом 2004, 2008 и 2016 годов доля интересующихся выборами в США россиян в летний период была значительно ниже и составляла 39–42% граждан.

47% молодых людей, принявших участие в опросе ВЦИОМ, считают, что победа бывшего президента США Дональда Трампа на выборах в США будет более удачным вариантом развития событий. При этом 27% опрошенных молодых людей считают, что от исхода выборов для РФ ничего не поменяется. При этом у лиц старше 60 лет мнение противоположно — 59% опрошенных считают, что выборы в США не изменят ситуацию для РФ.

В целом в РФ 37% опрошенных скорее поддержали бы Дональда Трампа , а 8% — Камалу Харрис. Остальные не видят разницу между ними с точки зрения готовности к сотрудничеству с РФ.

До этого вице-президент США Камала Харрис заявила, что является «темной лошадкой» в предвыборной гонке.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 13 июля Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы, и уже 15 августа он был официально избран кандидатом на выборы от Республиканской партии.

После покушения на Трампа его основной соперник, действующий президент США Джо Байден 21 июля объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. 6 августа Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Ранее Песков назвал абсурдом заявления о «планах» РФ влиять на выборы президента в США.