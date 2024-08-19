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Посол Палестины в РФ: Москва сыграет важную роль в стабилизации обстановки на БВ

Дипломат Нофаль: РФ сыграет важную роль в урегулировании конфликта на БВ

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Вячеслав Прокофьев/РИА «Новости»

Посол Государства Палестина в России Абдель Хафиз Нофаль в интервью Tsargrad.tv назвал шесть шагов на пути к миру на Ближнем Востоке. В первую очередь, по его словам, необходимо остановить боевые действия.

Далее нужно открыть границы для доставки гуманитарной помощи в Газу, выпустить заложников и вернуть туда палестинскую администрацию, продолжил дипломат.

После этого необходимо наметить планы по восстановлению сектора Газа и подготовить правовую базу для создания двух государств, созвав мирную конференцию. Посол напомнил, что Палестину признает более 140 государств.

«Именно об этом, об этих шести пунктах говорил [палестинский лидер] Махмуд Аббас с [президентом России] Владимиром Путиным. И мы верим, что Россия сыграет важную роль на этом этапе», — подчеркнул Нофаль.

Переговоры Путина и Аббаса прошли 13 августа. Встреча двух лидеров состоялась в подмосковной резиденции глав российского государства и продлилась около трех часов.

Палестина — состоящее из двух частей частично признанное государство на Ближнем Востоке. В его состав входят сектор Газа и Западный берег реки Иордан. К настоящему времени его признали 147 из 193 стран ООН, включая Россию. При этом Палестина не имеет статуса постоянного члена Организации Объединенных Наций из-за того, что с этим не согласны три страны Совбеза ООНСША, Великобритания и Франция.

Ранее политолог назвал цель визита президента Палестины в Россию.

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