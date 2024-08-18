Лукашенко высказался о применении ядерного оружия на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине будут очень рады, если Россия применит тактическое ядерное оружие, поскольку после этого от нее отвернутся союзники. Его слова приводит БелТА со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 1».

Лукашенко подчеркнул, что вторжение ВСУ в Курскую область – попытка спровоцировать Россию на ассиметричные действия.

«Ну, допустим, применение ядерного оружия. Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы Россия применила или мы там тактическое ядерное оружие. Это было бы счастье. Вот тогда, наверное, у нас вряд ли союзники бы остались. Вообще никаких бы даже сочувствующих стран не осталось», — сказал он.

По его словам, по отношению к ядерному оружию сформирован негативный образ и на Украине хотят подтолкнуть к его применению.

До этого Лукашенко на фоне вторжения ВСУ в Курскую область заявил, что российские военные и Владимир Путин «снесут оттуда» украинские подразделения.

Ранее Лукашенко вспомнил о пророчестве, за которое его критиковали в России.