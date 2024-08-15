Лукашенко вспомнил о пророчестве, за которое его критиковали в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил о пророчестве, сказанном российскому лидеру Владимиру Путину и которое в итоге сбылось. Его слова приводит БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что в истории отношений Москвы и Минска были разные периоды, в том числе были и разногласия с Владимиром Путиным.

«Я ему [Путину] говорил: «Знаешь, мы можем ссориться сколько угодно, но мы должны видеть интересы собственного народа, во-первых. Во-вторых, придет время, когда будем стоять спиной к спине и отстреливаться вдвоем», — сказал он.

Белорусский лидер отметил, что за эти слова его критиковали на российском телевидении, а теперь Москва и Минск «стоят спиной к спине, а иногда и глядя друг на друга и сражаются вместе».

До этого Лукашенко заявил, что Россия, в случае агрессии против Белоруссии, введет свои подразделения в страну. По его словам, это станет общей войной Минска и Москвы «против этих зверей».

Ранее Лукашенко призвал заканчивать «драчку» на Украине и приступать к переговорам.