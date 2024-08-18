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В США указали на большие потери техники ВСУ в Курской области

Forbes: ВСУ теряют большое количество военной техники в боях в Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе атаки на территорию Курской области теряют в боях большое количество военной техники. Об этом пишет обозреватель Дэвид Экс в материале для Forbes.

По его словам, ВСУ «особо остро» ощущают потери техники для пехоты – в том числе гусеничные боевые машины и колесные транспортеры. Украинцы теряют эту ценную технику в два раза быстрее, чем обычно, указывает Экс.

Эксперт подчеркнул, что в ходе вторжения техника ВСУ попадет под удары БПЛА, артиллерийские обстрелы и в засады ВС РФ. Экс предположил, что в дальнейшем ВСУ потеряют еще больше техники в ходе атаки на российский регион.

Бои на территории Курской области продолжаются 13-й день. Утром 6 августа военные Вооруженных сил Украины пересекли границу и попытались зайти вглубь региона. Спустя два дня министерство обороны РФ сообщило, что сражения идут в Кореневском и Суджанском районах. Президент России Владимир Путин пообещал достойный ответ Украине за нападение на приграничный регион.

Ранее в США отреагировали на значительные потери ВСУ под Курском.

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