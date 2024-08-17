В США отреагировали на значительные потери ВСУ под Курском

Украинские вооруженные силы несут значительные потери в Курской области, задействовав в атаке на территорию РФ самые боеспособные ресурсы. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.

«Потери особенно значительны в свете того факта, что Украина задействовала в наступлении свои самые боеспособные военные ресурсы», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что ВСУ в ходе атаки на территорию Курской области использовали дефицитные танки Challenger 2, T-80 и Leopard.

Провал наступления ВСУ на Белгород, добавляет журнал, позволил российским вооруженным силам сосредоточить значительно больше внимания и огневой мощи на украинских силах в Курской области. ВСУ в регионе подвергаются интенсивным бомбардировкам, подчеркнуло издание.

В Минобороны РФ сообщали, что всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных.

До этого газета The New York Times заявила, что российская армия продолжает продвигаться на Покровском направлении, оттесняя ВСУ на запад. Это ставит под сомнение «надежды Украины», что захват Курской области поможет остановить российское наступление на других направлениях.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.