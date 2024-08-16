Использование ВСУ немецкой техники на территории Курской области говорит о том, что немецкое правительство забыло историю. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат бундестага от партии «Левые» Зерен Пелльманн.

«Тот факт, что при этом были использованы немецкие танки, трагичен и свидетельствует о безответственной и антиисторической политике (правительства. – Прим. ред.)», — подчеркнул он.

По словам Пелльманна, нынешнее немецкое правительство все глубже своей политикой втягивает страну «в трясину войны».

По оценке депутата, предпринятое ВСУ наступление на территорию Курской области является бесполезной авантюрой.

До этого посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявлял, что заявления политических элит Германии о поддержке атаки ВСУ на территорию Курской области обескураживают цинизмом.

По мнению дипломата, атакой на Курскую область власти Украины в очередной раз продемонстрировали террористическую сущность режима в стране.

Ранее британский политик назвал атаку ВСУ на Курскую область самоубийственной.