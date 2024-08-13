Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кёртен назвал нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область «самоубийственной попыткой» захватить местную атомную электростанцию. Соответствующий пост опубликован на странице политика в соцсети X.

По словам Кёртена, вторжение украинской армии в российский регион было одобрено Североатлантическим альянсом, эта попытка потерпела неудачу, и задействованные в этой операции военнослужащие попали в «российский котел», в то время как территория отвоевывается.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.