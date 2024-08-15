Вэнс заявил, что Харрис нельзя доверять переговоры с Путиным

Сенатор, кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что американцы не могут доверять Камале Харрис вести переговоры с Владимиром Путиным или председателем КНР Си Цзиньпином. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Харрис нельзя доверять находиться в одном помещении с Путиным и Си, вне зависимости от того, будут они противниками или друзьями. Он задался вопросом, можно ли доверять Харрис представлять Соединенные Штаты на мировой арене.

Ранее Вэнс отверг обеспокоенность по поводу похвалы Дональдом Трампом президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, заявив, что в таких высказываниях «нет ничего плохого».

«Я думаю, что президент Трамп ладит с мировыми лидерами. И нет ничего плохого в том, что он хвалит их как людей, если это делает его более эффективным дипломатически», — заявил Вэнс.

До этого экс-президент США назвал глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина очень умными людьми. Трамп отметил, что американским СМИ очень не нравится, когда он называет российского и китайского лидеров умными, но от этого они не становятся менее умными и коварными.

Ранее американцы рассказали о своем отношении к Трампу и Харрис.