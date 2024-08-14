Американцы рассказали о своем отношении к Трампу и Харрис

Американцы считают, что кандидат на пост президента США Камала Харрис имеет преимущество перед Дональдом Трампом в таких качествах, как честность и дисциплинированность, хотя в вопросах экономики и миграции предпочитают ее конкурента. Это следует из опроса, проведенного Associated Press и исследовательским центром NORC.

Почти половина опрошенных граждан США полагают, что «преданность демократии» и «дисциплинированность» — качества, которые лучше всего описывают Харрис. Лишь 3 из 10 опрошенных говорят, что эти качества преобладают у Трампа.

Кроме того, по данным опроса, 4 из 10 респондентов заявили, что Харрис заботится о людях, а 3 из 10 высказались так же о Трампе.

Согласно исследованию, большинство опрошенных отдают предпочтение республиканцу в вопросах экономики и миграции, в то время как в вопросах здравоохранения, абортов и расовой политики преимущество остается за кандидатом от Демпартии Харрис.

До этого кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Харрис в случае своей победы на предстоящих президентских выборах предпримет попытку сделать из страны коммунистическое государство.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

Ранее стала известна судьба Харрис в случае победы на выборах.