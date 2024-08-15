Соединенные Штаты используют украинских солдат, чтобы проверить, насколько эффективным является американское оружие. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис.

«(Сенатор — прим. ред.) Грэм надеется узнать еще больше (об оружии США — прим. ред.) ценой жизни украинцев в 2025 году», — подчеркнул он.

До этого Грэм во время своего визита в Киев похвалил президента Украины Владимира Зеленского после атаки на Курскую область.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США придумали, как Украине решить вопрос с дефицитом пилотов F-16.