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В США заявили, что Вашингтон использует украинцев для испытания своего оружия

Офицер США Дэвис: США используют украинцев, чтобы испытать свое оружие

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Lockheed Martin

Соединенные Штаты используют украинских солдат, чтобы проверить, насколько эффективным является американское оружие. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис.

«(Сенатор — прим. ред.) Грэм надеется узнать еще больше (об оружии США — прим. ред.) ценой жизни украинцев в 2025 году», — подчеркнул он.

До этого Грэм во время своего визита в Киев похвалил президента Украины Владимира Зеленского после атаки на Курскую область.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США придумали, как Украине решить вопрос с дефицитом пилотов F-16.

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