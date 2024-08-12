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В США придумали, как Украине решить вопрос с дефицитом пилотов F-16

Сенатор США Грэм: Украина может нанять американских пилотов F-16 на пенсии

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NATO

Власти Украины могут найти пилотов для истребителей F-16 среди отставных западных военных, в том числе из США, считает американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), передает «Страна.ua». По его словам, наемники могут использоваться до тех пор, пока украинские летчики проходят обучение.

«Пилотов F-16 на пенсии, которые хотят воевать за свободу, может нанять Украина. Украинцы будут искать среди стран НАТО готовых пилотов, которые вышли на пенсию, чтобы помочь им, пока Украина не научит своих пилотов. Таким образом, Киев сможет воспользоваться переданными от союзников самолетами F-16 раньше, пока ее пилоты будут проходить обучение», — пояснил Грэм, выступая с речью в ходе своего визита в Киев.

Он добавил, что собирается обсудить этот вопрос с президентом США Джо Байденом. Грэм подчеркнул, что попросит главу Белого дома закрыть вопрос по пилотам на пенсии для Украины до окончания его полномочий.

Западные союзники передали Украине истребители F-16 современной модификации. В частности, в Верховной раде отмечали, что самолеты обладают современным оборудованием и вооружениями. При этом в США подмечали, что поставки подобной техники не означают отход от ограничений по использованию дальнобойных вооружений для ударов по российской территории.

Ранее в США усомнились, что F-16 смогут помочь Украине.

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Операция на Украине
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