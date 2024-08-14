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Политолог назвал цель визита президента Палестины в Россию

Политолог Егорченков: РФ является традиционным посредником на Ближнем Востоке

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Россия является традиционным посредником в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил политолог Дмитрий Егорченков, комментируя завершившиеся переговоры президента России Владимира Путина и палестинского лидера Махмуда Аббаса. Эксперт подчеркнул, что контакты двух стран на сегодняшний день особенно актуальны, поскольку кризис в ближневосточном регионе может расшириться.

«Сейчас поджигается Ливан, другие окрестные территории. Существует угроза выхода конфликта на пиковую точку с подключением крупных игроков. <...> Поэтому встреча Путина и Аббаса особенно актуальна, поскольку Россия всегда готова выступить посредником в противостоянии на Ближнем Востоке», — указал Егорченков.

Он напомнил, что Россия является одним из участников так называемого ближневосточного квартета — объединения Евросоюза, РФ, США и ООН для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.

Переговоры Путина и Аббаса прошли 13 августа. Встреча двух лидеров состоялась в подмосковной резиденции глав российского государства и продлилась около трех часов.

По информации ТАСС, с российской стороны в переговорах принимали участие глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ — замначальника Генштаба Игорь Костюков, представитель РФ при Палестинской администрации Гоча Буачидзе, а также глава Минтруда Антон Котяков.

Палестина — состоящее из двух частей частично признанное государство на Ближнем Востоке. В его состав входят сектор Газа и Западный берег реки Иордан. К настоящему времени его признали 147 из 193 стран ООН, включая Россию. При этом Палестина не имеет статуса постоянного члена Организации Объединенных Наций из-за того, что с этим не согласны три страны Совбеза ООН — США, Великобритания и Франция.

Ранее президент Палестины рассказал о приглашении страны на встречу БРИКС.

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