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Украину предупредили о проблемах после вторжения в Курскую область

WSJ: Украина столкнется с серьезными проблемами на фоне атаки Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с серьезными проблемами на фоне атаки на территорию Курской области. Такую оценку дает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на аналитиков.

Как следует из текста, ВСУ столкнутся с проблемами, связанными с поддержкой своего вторжения, так как линии снабжения растягиваются, в то время как ВС РФ перегруппировываются на фоне вторжения.

Кроме того, атака на российский регион потенциально ослабила оборону Украины, поскольку Киев отвлек и без того скудные войска и военную технику от основной линии боевого соприкосновения.

До этого агентство Bloomberg писало, что атака ВСУ на территорию Курской области готовилась Киевом в течение некоторого времени до внезапного начала боевых действий на прошлой неделе.

По словам собеседника агентства, прежде чем напасть на российский регион, Украина рассматривала несколько вариантов атаки, которая могла бы «шокировать» руководство России и заставить Владимира Путина «отступить». Киев не делился конкретными данными о своих планах с западными странами, уточнил источник.

Ранее на Западе раскрыли ожидания НАТО от атаки ВСУ на Курскую область.

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