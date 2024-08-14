На Западе раскрыли ожидания НАТО от атаки ВСУ на Курскую область

Североатлантический альянс выражает сомнение в способности Вооруженных сил Украины (ВСУ) удержаться в Курской области, несмотря на публичную поддержку операции Киева. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Отвлечение опытных солдат от участия в боевых действиях в то время, как российские войска приближаются к стратегическим позициям, может сделать украинцев более уязвимыми», — пишет агентство со ссылкой на неназванных чиновников.

По данным агентства, в настоящее время страны НАТО ведут осторожную политику и придерживаются позиции по принципу «жди и смотри», следя за боевыми действиями.

Атаки на Курскую область начались утром 6 августа. По данным Минобороны РФ украинские военные предприняли попытку зайти вглубь региона, атаковав позиции Вооруженных сил России у Олешни и Николаево-Дарьино.

8 августа в оборонном ведомстве рассказали, что боевые действия идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

Затем вечером, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях власти ввели режим контртеррористической операции.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под контролем Вооруженных сил Украины находятся 28 населенных пунктов Курской области, тогда как глубина проникновения на территорию региона составляет 12 километров.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — это попытка остановить наступление российской армии на территории ДНР, ЛНР и Новороссии.

Ранее в Курской области заметили канадских наемников.