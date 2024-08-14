Немецкий бизнесмен и предприниматель Ким Дотком задал президенту Соединенных Штатов Джо Байдену вопрос после его слов о Владимире Путине и происходящем на Украине. Его публикация появилась в соцсети Х.

«Что? Как? Байден сказал, что Путин уже проиграл войну», — написал Дотком, комментируя материал The New York Times с заголовком о том, что победа в руках у президента России.

До этого NYT писала, что предложения президента России Владимира Путина по урегулированию ситуации на Украине являются наиболее реалистичными для окончания конфликта. Отмечается, что Россия, разрушая инфраструктуру Украины, ее население и армию, «почти наверняка» добьется успеха в рамках конфликта.

По оценке The New York Times, мирное соглашение на условиях России будет плохим для Украины, однако конфликт прекратится и «репутация Украины на мировой арене будет выше, чем когда-либо».

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что считает смешными заявления о том, что РФ «проигрывает войну» на Украине.

Ранее в Германии заявили, что Путин добьется поставленных целей на Украине.