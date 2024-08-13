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На Украине вновь опровергли снижение возраста мобилизации

Вениславский: Украина не будет снижать возраст мобилизации в ряды ВСУ

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Shutterstock

Украина не планирует снижать для своих граждан мобилизационный возраст. Об этом заявил депутат Верховной рады Федор Вениславский, сообщает УНИАН.

По словам Вениславского, по этой теме «есть консолидированная позиция всех властных институтов на Украине» и вопрос снижения возраста мобилизации «не стоит в повестке дня».

При этом недавно Вениславский признавал, что западные страны оказывают на Украину давление, призывая снизить пороговый возраст отправляемых в действующую армию мужчин до 18 лет. Это обосновывается тем, что «граждане с точки зрения физических и психологических качеств» могут активно воевать и в этом возрасте.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее нардеп Костенко назвал приемлемый возраст мобилизации на Украине.

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