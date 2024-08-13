Путин назначил нового председателя Верховного суда Татарстана

Президент России Владимир Путин назначил Азата Гильмутдинова председателем Верховного суда Татарстана. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Гильмутдинов сменил Ильгиза Гилазова, который занимал эту должность с 2011 года. Согласно указу, срок полномочий Гильмутдинова в новой должности должен составить шесть лет. Кроме него свои должности в кассационных судах и Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции, верховных судах республик, а также Приморском краевом и Кировском областном суде заняли Анатолий Бондар, Алексей Кирюшин, Николай Волков, Эдуард Орешков, Игорь Попов, Альберт Кощеев и Игорь Сидоркин.

До этого Владимир Путин назначил главу Якутии Айсена Николаева председателем комиссии Госсовета России по направлению «Энергетика».

22 июля Путин переназначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности (СБ) РФ.

Ранее Путин назначил заместителей министра обороны РФ.