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Путин предложил на пост главы Югры трех кандидатов

Путин внес в думу Югры трех кандидатов на пост губернатора

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Валентина Певцова/РИА Новости

Президент России Владимир Путин внес в думу Ханты-Мансийского автономного округа для рассмотрения три кандидатуры на пост губернатора региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Так, среди кандидатов числится врио губернатора Югры Руслан Кухарук. Также глава государства предложил на должность депутата региональной думы Алексея Савинцева. Третьим в списке стал генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ЮграНефтеРазведка», депутат парламента Ханты-Мансийского автономного округа Михаил Сердюк.

Губернатора Югры изберут в единый день голосования — 8 сентября. В 2014 году в регионе отменили прямые выборы, поэтому главу региона выбирают депутаты думы. Кандидатуры предлагает президент России по рекомендации губернатора Тюменской области. Такой выбор обусловлен тем, что Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа территориально и административно входят в состав Тюменской области.

До этого общественные наблюдатели обсудили подготовку к сентябрьским выборам. По словам председателя комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительного директора ассоциации НОМ Алены Булгаковой, в рамках кампаний ЕДГ-2024 уже наметилась тенденция: партии «продолжают качественно усиливать свое присутствие в региональной политике».

До этого стало известно, что казаки помогут обеспечить легитимность выборов.

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