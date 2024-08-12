Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Молдавский блок «Победа» обратился в суд из-за запрета на участие в выборах

Депутат Таубер: блок «Победа» обжаловал запрет на участие в выборах в Молдавии

close
100%
Vladislav Culiomza/Reuters

Оппозиционный блок «Победа» обжаловал запрет на регистрацию для участия в выборах президента в Молдавии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одного из лидеров политического объединения, депутата Марину Таубер.

По словам парламентария, Центральная избирательная комиссия Молдавии приняла «незаконное и несправедливое» решение. Она добавила, что это произошло «под четким контролем» главы республики Майи Санду.

«Сообщаем всем заинтересованным, что, как мы и обещали, данный запрет был оспорен в Апелляционной палате Кишинева. Мы ждем корректного решения суда», — рассказала Таубер.

Как отметила депутат, «Победа» предоставила все необходимые документы для регистрации для участия в выборах. Более того, оппозиционный блок отвечал на все запросы ЦИК. Однако ему все равно отказали в участии в электоральном процессе.

«Избирком утверждал, что название блока совпадает с названием одной из партий — членов, но эти названия не являются полностью идентичными», — уточнила парламентарий.

Она обратила внимание, что действующее в республике законодательство запрещает использовать одинаковые названия только для политических объединений, которые не имеют официальной связи друг с другом. Но в случае с «Победой» существует только один блок с таким названием и отдельные партии, входящие в него.

Выборы президента в Молдавии запланированы на 20 октября 2024 года. 7 августа ЦИК страны отклонил заявку «Победы» на участие в электоральном процессе, объяснив свое решение выявленными в блоке нарушениями.

Ранее «Победа» выдвинула в качестве своего кандидата в президенты одного из лидеров партии «Возрождение» Василия Болю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами