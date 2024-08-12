Молдавским гражданам необходимо проголосовать против евроинтеграции для того, чтобы остановить отток населения из страны и вернуть государству благополучие. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор.

«Наша цель — вернуть домой наших граждан, сделать Молдову благополучной страной, где дети растут с родителями. Для этого мы должны вместе сказать на референдуме «нет» ЕС!» — подчеркнул он.

По словам Шора, за 30 лет молдаван стало меньше на треть, а жители страны оказались первыми по снижению численности населения в Европе.

До этого Шор прокомментировал продажу властями страны территории бывшего республиканского стадиона в центре столицы Молдавии для строительства здания посольства Соединенных Штатов, заявив, что власти Молдавии «продают» свою страну «почти даром».

Ранее в Молдавии сочли, что декларация о независимости создана для объединения с Румынией.