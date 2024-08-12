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Шор призвал голосовать против вхождения Молдавии в ЕС

Шор призвал жителей Молдавии голосовать против евроинтеграции

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Максим Блинов/РИА Новости

Молдавским гражданам необходимо проголосовать против евроинтеграции для того, чтобы остановить отток населения из страны и вернуть государству благополучие. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор.

«Наша цель — вернуть домой наших граждан, сделать Молдову благополучной страной, где дети растут с родителями. Для этого мы должны вместе сказать на референдуме «нет» ЕС!» — подчеркнул он.

По словам Шора, за 30 лет молдаван стало меньше на треть, а жители страны оказались первыми по снижению численности населения в Европе.

До этого Шор прокомментировал продажу властями страны территории бывшего республиканского стадиона в центре столицы Молдавии для строительства здания посольства Соединенных Штатов, заявив, что власти Молдавии «продают» свою страну «почти даром».

Ранее в Молдавии сочли, что декларация о независимости создана для объединения с Румынией.

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