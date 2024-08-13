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Президент Палестины Аббас заявил, что рассчитывает на поддержку России

Аббас: Палестина рассчитывает на поддержку России

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Вячеслав Прокофьев/РИА «Новости»

Палестина рассчитывает на поддержку России. Об этом в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным заявил палестинский лидер Махмуд Аббас, передает РИА Новости.

«Мы чувствуем, что Россия — один из самый дорогих друзей палестинского народа, и, как вы сказали в начале встречи, мы надеемся, что и палестинский народ получит свое государство», — подчеркнул он.

По словам Аббаса, Палестина «верит» в Россию и чувствует ее поддержку.

Президент Палестины добавил, что палестинский народ чувствует, что Россия является одним из самых дорогих и близких друзей государства.

13 августа Путин начал переговоры с Аббасом в Ново-Огарево. С российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ — замначальника Генштаба Игорь Костюков, представитель России при Палестинской администрации Гоча Буачидзе, а также глава Минтруда Антон Котяков.

Ранее в Палестине обвинили Израиль в стремлении уничтожить сектор Газа.

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