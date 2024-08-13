В Ново-Огарево начались переговоры Путина и Аббаса

Президент РФ Владимир Путин начал переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, с российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ — замначальника Генштаба Игорь Костюков, представитель России при Палестинской администрации Гоча Буачидзе, а также глава Минтруда Антон Котяков.

Ожидается, что стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке. Основной темой может стать конфликт и гуманитарная катастрофа в секторе Газа.

Накануне президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Москву.

До этого Аббас говорил, что едет в Россию координировать позиции и укрепить отношения.

Аббас уточнил, что Россия и Палестина имеют крепкие исторические связи.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.