В Германии назвали атаку ВСУ на Курскую область «отчаянным поступком» Зеленского

Атакой на Курскую область Владимир Зеленский пытается заставить Запад усилить военную поддержку республики. Такую точку зрения высказал немецкий полковник в отставке Ральф Тиле в комментарии для издания Focus.

Как считает военный, действия ВСУ в Курской области – информационная операция, целью которой является попытка произвести впечатление на украинцев и оживить ослабевающую поддержку Запада. С точки зрения Тиле, подобный замысел Зеленского ждет провал.

По его словам, трудно понять, почему Украина отправляет дорогостоящее вооружение и оборудование в Россию, где оно уничтожается. В худшем случае атака на российский регион станет поступком, не имеющим никаких перспектив для Киева на успех, полагает Тиле.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Зеленский публично признал, что ВСУ ведут операцию в Курской области.