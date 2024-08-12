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Зеленский публично признал, что ВСУ ведут операцию в Курской области

Зеленский ознакомился с докладом Сырского об операции ВСУ в Курской области

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Jeff Overs/BBC/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского «о ходе операции в Курской области». Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

«Благодарны всем солдатам и командирам за стойкость и решительные действия», — написал Зеленский.

Также украинский президент добавил, что поручил министерству внутренних дел и Службе безопасности Украины подготовить гуманитарный план для «территории проведения операции».

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией ВСУ в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем украинской армии находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 километров.

Ранее пленный боец ВСУ заявил, что считает нападение на Курскую область бесцельным.

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