Депутат исключил возможность ядерного удара по Украине из-за атаки Курской области

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев исключил возможность ядерного удара по территории Украины в ответ на действия ВСУ в Курской области. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он подчеркнул, что по военной инфраструктуре республики наносятся удары высокоточным оружием.

По его словам, главная задача для ВС РФ – «вышвырнуть боевиков», которые вторглись в Курскую область. Кроме того, есть необходимость «отодвинуть эту границу», чтобы БПЛА, артиллерийские снаряды, мины и другие виды вооружений не доставали до российских рубежей, указал депутат.

«Никакого ядерного оружия никто применять не будет. По инфраструктуре украинской и так наносятся удары боеприпасами высокой точности и большой дальности. Удар по центру Киева на сегодняшнем этапе исключен. У нас формируются резервы, новые части, идет набор контрактников», — заявил Соболев.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Британии раскрыли цели ВСУ в Курской области.