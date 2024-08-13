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В Британии раскрыли цели ВСУ в Курской области

Sky News: целью ВСУ под Курском является создание буферной зоны внутри России

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MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе атаки на Курскую область якобы планируют создать буферную зону на территории России и пополнить обменный фонд. Об этом сообщает журналист телеканала Sky News Дебора Хейнс со ссылкой на источники.

«Один из [источников] сказал, что [целью] было создание по сути буферной зоны, серой зоны, не на территории Украины, а на территории России», — заявила Хейнс.

Кроме того, атакой на российский регион ВСУ стремятся «усилить давление» на Владимира Путина, а также «удержать некоторую территорию, которую затем можно было бы использовать в качестве средства переговоров», указывает журналист.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США усомнились в возможностях ВСУ удерживать территории под Курском.

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