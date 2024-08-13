В Германии предупредили, чем обернется для ВСУ атака на Курскую область

Немецкий военный аналитик Франц-Стефан Гади предупредил, что краткосрочные успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области могут обернуться поражением в долгосрочной перспективе. Его слова приводит журнал Der Spiegel.

Он указал, что в долгосрочной перспективе расширение фронта сыграет на руку России, поскольку у нее, в отличие от Украины, больше ресурсов. Кроме того, до сих пор неясны намерения ВСУ на территории региона.

«Украина может взять пленных и обменять их на захваченных украинцев… В лучшем случае русские выведут более крупные соединения с фронта на Донбассе и переместят их в район Курска», — сказал Гади.

В то же время, указал эксперт, Россия до сих пор не перемещала крупных соединений из ДНР в Курскую область.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Британии раскрыли цели ВСУ в Курской области.