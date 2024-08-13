Трамп назвал плохими отношения стран Евросоюза к США

Страны Европейского Союза имеют негативное отношение к Соединенным Штатам, которые обеспечивают их защиту и предоставляют значительные преимущества в торговле. Об этом заявил Дональд Трамп, бывший президент и кандидат в президенты от Республиканской партии, в интервью Илону Маску, владельцу платформы X (ранее Twitter).

Беседа транслировалась на сайте X.

«Я хорошо знаком с ЕС. Они получают огромные выгоды от торговли с США. Мы защищаем их в рамках НАТО. <...> А они не очень хорошо относятся к нашей стране», — отметил Трамп.

Он также подчеркнул, что «если объединить экономики» стран ЕС, они будут практически равны экономике США, однако Вашингтон тратит гораздо больше на коллективную оборону и помощь Украине.

«Что касается Украины, мы выделили $250 миллиардов, в то время как они лишь $71 миллиард. А нас отделяет от России океан», — добавил он.

Трамп также заявил, что в случае своей победы на предстоящих в ноябре выборах вновь надеется поладить с российским лидером Владимиром Путиным.

По его словам, в период своего президентства он имел «очень хорошие» отношения с Владимиром Путиным. Трамп отметил, что, несмотря на обвинения в якобы связях с Россией, которые длительное время обсуждались, его взаимодействие с российским лидером было положительным. Трамп подчеркнул, что он хорошо знал Путина и имел с ним дружеские отношения и что российский президент проявлял к нему уважение.

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