Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В постпредстве РФ в Вене рассказали об ответе РФ на удары по ЗАЭС

Дипломат Устинов сообщил, что РФ вынесет удары по ЗАЭС на обсуждение в Вене

И.о. постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов заявил, что политика МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) по отказу от упоминания виновных в удараха по ЗАЭС распаляет чувство вседозволенности у ВСУ. Слова дипломата приводит РИА Новости.

По словам Устинова, РФ намерена вынести удары по ЗАЭС на обсуждение на площадке в Вене. Подчеркивается, что у РФ уже накопилось много вопросов для обсуждения в рамках консультаций руководства МАГАТЭ и делегации РФ.

Устинов сообщил, что МИД РФ допускает возможность созыва внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ в качестве ответной меры на атаку на ЗАЭС.

До этого генеральный директор «Росатома» Дмитрий Лихачев призвал МАГАТЭ найти источник атаки на ЗАЭС.

11 августа нефункционирующая градирня Запорожской АЭС была атакована с помощью дрона-камикадзе. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ и главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, беспилотник был запущен из Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем Киева.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси потребовал прекратить «безрассудные атаки» на ЗАЭС.

Ранее инспекторы МАГАТЭ осмотрели градирню ЗАЭС, сгоревшую после удара дрона ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами