В постпредстве РФ в Вене рассказали об ответе РФ на удары по ЗАЭС

И.о. постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов заявил, что политика МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) по отказу от упоминания виновных в удараха по ЗАЭС распаляет чувство вседозволенности у ВСУ. Слова дипломата приводит РИА Новости.

По словам Устинова, РФ намерена вынести удары по ЗАЭС на обсуждение на площадке в Вене. Подчеркивается, что у РФ уже накопилось много вопросов для обсуждения в рамках консультаций руководства МАГАТЭ и делегации РФ.

Устинов сообщил, что МИД РФ допускает возможность созыва внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ в качестве ответной меры на атаку на ЗАЭС.

До этого генеральный директор «Росатома» Дмитрий Лихачев призвал МАГАТЭ найти источник атаки на ЗАЭС.

11 августа нефункционирующая градирня Запорожской АЭС была атакована с помощью дрона-камикадзе. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ и главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, беспилотник был запущен из Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем Киева.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси потребовал прекратить «безрассудные атаки» на ЗАЭС.

Ранее инспекторы МАГАТЭ осмотрели градирню ЗАЭС, сгоревшую после удара дрона ВСУ.