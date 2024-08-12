Глава «Росатома» призвал МАГАТЭ определить источник атаки на Запорожскую АЭС

Россия призывает МАГАТЭ не останавливаться на констатации недопустимости ударов ВСУ по Запорожской АЭС, а дать этому политическую международную оценку, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы видим первую реакцию руководства МАГАТЭ. Но мы призываем к тому, чтобы не останавливаться на констатации недопустимости таких действий. Нужно четко определить источник и дать ему политическую международную оценку», — заявил гендиректор «Росатома».

Лихачев добавил, что российская сторона расценивает произошедшее нападение как целенаправленный удар по безопасности инфраструктуры Запорожской АЭС.

По словам гендиректора «Росатома», целостность инфраструктуры АЭС — это незыблемый принцип и устой безопасности МАГАТЭ.

Вооруженные силы Украины ударили по Запорожской АЭС дроном-камикадзе, в результате чего произошел пожар, который вскоре удалось потушить. В результате атаки пострадали нерадиоактивные градирни — специальное оборудование на АЭС для охлаждения воды.

Ранее Россию призвали покинуть МАГАТЭ после ударов Украины по ЗАЭС.