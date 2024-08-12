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В Крыму назвали атаку ВСУ на ЗАЭС угрозой всему миру

Постпред Крыма Мурадов: атака Киева на ЗАЭС является угрозой всему миру

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Reuters

Удар украинского беспилотника по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) стал угрозой для всего мира. Об этом в беседе с РИА Новости заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

«Безумный удар украинских нацистов и террористов по структурным объектам Запорожской АЭС является прямой угрозой не только для рядом находящегося Крыма и новых российских субъектов, но и всего мира», — подчеркнул он.

По мнению Мурадова, соответствующие действия со стороны ВСУ могут привести к катастрофическим последствиям. В этой связи власти Украины представляют собой опасность для мира, добавил постпред.

До этого гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что атака на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) 11 августа была безрассудной, однако не повлияла на ситуацию с ядерной безопасностью.

11 августа украинская армия нанесла удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ и главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, беспилотник был запущен из Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем Киева.

По данным МЧС, в результате удара пострадала нефункционирующая башенная градирня №1, также произошел пожар в пластиковых пароуловителях.

Ранее во Франции призвали «остановить НАТО» после атаки ВСУ на ЗАЭС.

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